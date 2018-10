Inter - D'Ambrosio e Vrsaljko si allenano col gruppo

Tanta tensione e tanta passione per un match sentitissimo come quello del derby di Milano, probabilmente, a livelli simili, ineguagliabile in Italia. La voglia di vincere da entrambe le parti, l'orgoglio e il dominio cittadino, la consapevolezza che quella fra Inter e Milan sia un match che non apparterrà mai alla Serie A e alla sfera calcistica italiana. Il derby della Madonnina, dopotutto, è una partita a sé e lo sarà anche in futuro così come lo è stato in passato.

Intanto la formazione e gli uomini di Luciano Spalletti saranno sicuramente carichi. In attesa del rientro dei propri uomini impegnati con le rispettive Nazionali (Mauro Icardi su tutti), il tecnico di Certaldo ha lavorato con gli uomini che sono rimasti alla Pinetina di Appiano Gentile; chi non ha ricevuto la convocazione dalla rappresentativa del rispettivo Paese di origine, Matteo Politano e Radja Nainggolan su tutti, e chi ha preferito smaltire le scorie di un infortunio nel proprio club, come Marcelo Brozovic. Proprio il croato e il belga ex Roma hanno sorpreso tutti presentandosi al centro sportivo Suning per allenarsi piuttosto che godersi il giorno di riposo concesso da Spalletti e la sua equipe.

In attesa della gara contro la squadra di Gennaro Gattuso, Spalletti e l'Inter possono contare anche sull'aiuto di Sime Vrsaljko e Danilo D'Ambrosio che, nella giornata di ieri, hanno presieduto a tutta la seduta d'allenamento assieme al resto del gruppo. Segno di una condizione e un affiatamento che continuano a crescere si procede con ottimismo verso la partita di domenica sera.