Milan, meno 5 al derby: rossoneri oggi di nuovo in campo

Il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Una gara importantissima per i rossoneri che sono a caccia di punti Champions e di continuità. L'Inter è lontana solamente quattro punti ma il Diavolo ha ancora una partita da recuperare con il Genoa in programma mercoledì 31. Da Milanello arrivano però arrivano buone notizie. Cutrone, Romagnoli e Caldara si sono allenati in gruppo e quindi sono recuperabili ed arruolabili per la sfida di domenica sera contro l'Inter. Inoltre erano presenti alcuni nazionali rientrati dagli impegni degli scorsi giorni con le proprie Nazionali ed, entro domani, arriveranno anche gli stranieri come Kessié, Laxalt e Rodriguez.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Dopo il doppio giorno di riposo concesso da Mister Gattuso, c'è stata la ripresa a Milanello. Rossoneri in campo alle 16.30 per il primo allenamento in preparazione del Derby in programma domenica 21 ottobre alle 20.30 a San Siro. Sul centrale il riscaldamento è stato effettuato con un torello, a seguire esercizi a terra e potenziamento degli arti inferiori utilizzando degli elastici. Squadra divisa in tre gruppi per iniziare la parte tecnico-atletica: tre stazioni per una serie di passaggi alternati, al cambio delle stazioni, da degli allunghi lungo il perimetro, ripetuti due volte prima di riprendere il lavoro tecnico nella postazione seguente. La sessione è proseguita gestendo il possesso palla. Consueta partitella - su campo ridotto - per terminare. Nel programma di mercoledì 17 è previsto un solo allenamento alla mattina: ritrovo nello spogliatoio alle 11.00.