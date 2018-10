Milan ed Inter, il derby è anche sul mercato: Biraghi e Barella piacciono alle milanesi 

Mancano solamente cinque giorni al derby tra Milan ed Inter. Le due squadre arriveranno alla partita in condizioni davvero eccellenti: i rossoneri, dopo un avvio così così, hanno collezionato tre vittorie consecutive segnando ben 10 gol; anche i neroazzurri arrivano da quattro successi consecutivi.

Il derby di Milano però viene vissuto anche sul mercato. Non è un mistero che entrambe le milanesi siano sulle tracce di Nicolò Barella: il giocatore del Cagliari viene valutato attorno ai 40/45 milioni e difficilmente verrà ceduto nella sessione invernale. Attenzione che, sulle tracce del centrocampista ci sono anche Liverpool ed Atletico Madrid, Tottenham, Manchester City, Borussia Dortmund, United e Monaco tutte pronte ad accaparrarsi il giovane talento classe 97. Intanto Leonardo e Maldini hanno già avuto un primo contatto con il suo procuratore per far cambiare idea al ragazzo visto ceh, per il momento, Barella preferirebbe andare all'estero precisamente in Premier League.

Ma non solo Barella, Milan ed Inter seguono anche Biraghi: l' esterno della Fiorentina e della Nazionale italiana andato in gol domenica sera contro la Polonia piace ad entrambe le milanesi. I rossoneri si erano già proposti, ma poi con l'arrivo di Elliott i piani sono cambiati.

Un braccio di ferro, quello tra Milan ed Inter, che partirà già dai prossimi mesi e che arriverà fino all'estate prossima.