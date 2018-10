Juventus: Perin e De Sciglio cercano una maglia da titolare 

La sfida di Sabato, contro un Genoa fresco di cambio allenatore con l'arrivo di Juric e che può vantare la presenza del capocannoniere della Serie A Krzysztof Piatek, può essere caratterizzata da diversi ritorni per quanto riguarda l'ambiente della Juventus. Dopo la già annunciata alta probabilità di rivedere dal primo minuto Douglas Costa, Massimiliano Allegri riavrà a disposizione anche Mattia De Sciglio, ai box dalla prima giornata di campionato e che non ha ancora nemmeno totalizzato una presenza quest'anno.

L'ex Milan è un pupillo del tecnico livornese che, dopo averlo lanciato nella squadra rossonera, l'ha voluto fortemente anche tra le file bianconere e contro i liguri potrebbe ritrovare finalmente una maglia da titolare anche per far rifiatare uno tra Joao Cancelo ed Alex Sandro in vista del match della prossima settimana contro il Manchester United all'Old Trafford.

Come estremo difensore, invece, Allegri potrebbe puntare sull'ex del match. Mattia Perin, infatti, è vicinissimo a scendere in campo nell'undici iniziale per la seconda volta da quando è arrivato all'ombra della Mole Antonelliana. Il portiere nativo di Latina al momento ha giocato solamente contro il Bologna nel turno infrasettimanale, ma ora è vicino a scalzare il suo collega Wojciech Szczesny dal ruolo di titolare nella partita contro la sua ex squadra.