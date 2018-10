Milan, il rientro dei Nazionali: nulla di preoccupante per Rodriguez

E' mercoledì e quindi mancano solamente quattro giorni al derby di Milano.

Il Milan è tornato al lavoro ieri per preparare questa importante gara: un vero spartiacque della stagione dei rossoneri che sono reduci da tre vittorie di fila tra serie A ed Europa League e, con un successo contro l'Inter, continuerebbero la rimonta verso il quarto posto.

Sarà della partita anche Rodriguez: il trequartista non è sceso in campo con la Svizzera (nell'amichevole contro l'Islanda ndr) per motivi precauzionali, ma la sua presenza nel derby non è in dubbio e, quindi, sarà regolarmente in campo. ​Rino Gattuso sembra avere un solo dubbio di formazione: a destra ballottaggio Abate-Calabria, per il resto tutto confermato: in porta Donnarumma, dal'altro lato Rodriguez ed in mezzo Musacchio-Romagnoli. Al centro Kessie, Biglia, Bonaventura ed in avanti confermato il solito tridente composto da Suso, Higuain e Calhanoglu.

IL REPORT DELL'ALLENAMENTO ODIERNO

Pronti in spogliatoio alle 10.30, a Milanello, stamattina i rossoneri hanno svolto il secondo allenamento della settimana in vista del Derby di campionato. Torello come riscaldamento, svolto all'interno del cerchio di centrocampo, e a seguire la fase di attivazione muscolare è continuata con degli allunghi eseguiti sulla diagonale del campo. Poi la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo si è recato nella porzione di terreno dietro la porta per svolgere una serie di esercizi atletici utilizzando delle sagome e degli ostacoli bassi, mentre il secondo è rimasto impegnato in alcune prove tattiche dedicate soprattutto alla fase difensiva. La squadra si è riunita per un'esercitazione sul possesso palla, prima di concludere la sessione con una partitella su campo ridotto.