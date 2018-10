Milan - Inter, Gattuso vs Spalletti: due filosofie diverse al confronto

Continua il nostro avvicinamento al derby tra Inter e Milan. Domenica sera a San Siro scenderanno due formazioni a caccia di piazzamenti importanti, come la Champions League. La crescita di queste due squadre è dovuta principalmente ai due allenatori, Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti. Due tecnici con filosofie diversi, ma entrambi molto carismatici e capaci di aver riportato lo storico della ‘Madonnina’ al riscatto riscatto dopo anni non proprio felicissimi.

FILOSOFIE AL CONFRONTO

Spalletti ha idee tattiche e molto dinamiche rispetto ai suoi predecessori, ora la sua squadra non dipende più solamente da Icardi o da Perisic come accadeva in passato. L'Inter ha la capacità di non arrendersi mai tra le sue doti migliori. L'ex tecnico giallorosso non ha mai schierato la stessa formazione da inizio campionato, ha pescato dalla sua rosa quasi tutti i giocatori senza mai lasciare indietro qualcuno, ma cambiando così tanto uomini i neroazzurri non hanno mai perso in efficacia da qualche settimana a questa parte.

https://twitter.com/Inter

Gattuso è tutto l'opposto: Ringhio ha un blocco definito, i suoi 11 titolari di cui si fida ciecamente con poche eccezioni e, agli stessi, ha dato la propria posizione giusta in campo. Ha già a dimostrato di essere un tecnico da Milan scacciando via il pregiudizio iniziale di molti. E' si un grintoso, ma dietro c’è anche tanta preparazione tattica e atletica. Ringhio è stato uomo spogliatoio apprezzato da tutti ed ora lo sta facendo anche da allenatore e si sta immolando per la causa rossonera. Gattuso sta dando mentalità alla squadra, coscienza della propria forza cosa che non accadeva da molti anni.

Due filosofie ma entrambi hanno la stessa esigenza: vincere il derby domenica sera. Domenica sera i due si daranno battaglia.