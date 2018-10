Inter, Vecino preoccupa Spalletti in vista del derby

<p>Una delle partite più sentite dell’anno è alle porte, ma resta una preoccupazione ad agitare la vigilia. In casa Inter si prepara il derby contro il Milan al rientro dalla sosta per le nazionali, che però ha portato cattive notizie per <strong>Luciano Spalletti</strong>.</p> <p>Infatti <strong>Matias Vecino</strong> è tornato a Milano in anticipo dopo aver riscontrato un problema alla coscia destra durante il ritiro con l’Uruguay: il centrocampista ha giocato e segnato contro la Corea del Sud, ma ha dovuto saltare l’impegno con il Giappone, volando alla Pinetina. L’ex Fiorentina si sottoporrà ai controlli di routine per verificare le condizioni del muscolo, anche se da fonti interne alla società filtra ottimismo circa la presenza di colui che è stato decisivo per il ritorno dei nerazzurri in Champions League con il goal alla Lazio all’ultima giornata del campionato scorso, così come nel primo match internazionale con il Tottenham a tempo scaduto. Nel caso in cui l’uruguaiano non dovesse farcela, è pronto <strong>Roberto Gagliardini </strong>a subentrare nella linea mediana davanti alla difesa, in coppia con Brozovic, pienamente recuperato – ed in odore di rinnovo fino al 2022.</p> <p>Per il resto Spalletti non ha alcun problema e può disporre del gruppo al gran completo: D’Ambrosio e Vrsaljko sono di nuovo disponibili dopo i rientri anticipati dai ritiri delle rispettive nazionali e si contenderanno il posto da terzino destro nella difesa a quattro completata da Skriniar, De Vrij e Asamoah, a protezione di Handanovic – Miranda, nonostante il goal decisivo all’Argentina con il suo Brasile, partirà dalla panchina . Anche in attacco c’è abbondanza per il tecnico di Certaldo, che ha intenzione di affidarsi a<strong> Matteo Politano</strong> dal primo minuto sulla corsia destra, con Candreva inizialmente in panchina, mentre nel tridente di trequartisti sono sicuri della presenza Nainggolan al centro e Perisic a sinistra, alle spalle del capitano <strong>Mauro Icardi </strong>come unica punta, già carichissimo in vista della stracittadina.</p>