Juventus: Dybala non preoccupa, Douglas Costa scalpita. In allenamento si rivede Spinazzola

Solo sorrisi per Massimiliano Allegri. Nonostante i tanti calciatori sparsi per il mondo durante la sosta causa impegni delle Nazionali, il tecnico della Juventus non ha ricevuto notizie sconfortanti. La prima buona nuova ha riguardato il ginocchio di Dybala, uscito claudicante nella sfida tra Argentina e Brasile. La Joya, di nuovo in condizione dopo un inizio sottotono, ha tranquillizzato tecnico e staff medico sulle sue condizioni ed effettivamente la botta subita non è stata grave. In vista del match contro il Genoa, Allegri dovrà capire se far giocare o no il ragazzo, considerando anche la delicata trasferta contro il Manchester United nel turno di Champions League. Vincere in casa dei Red Devils darebbe alla Juventus la quasi certezza della qualificazione, motivo che potrebbe spingere Max a non impiegare Dybala in campionato.

Chi invece sarà della sfida è Douglas Costa. Il brasiliano ha ormai scontato la squalifica e smaltito il doppio infortunio e negli ultimi giorni si sta allenando al massimo. Convinto, concentrato e sorridente, l'ex Bayern Monaco è apparso così sui vari profili social di squadra e personali ed anche ed anche nell'amichevole di ieri contro il Chieti ha giocato nel tridente. Data per certa la presenza di Mario Mandzukic e Cristiano Ronaldo, il brasiliano pare in ballottaggio con Federico Bernardeschi, al centro di un momento di forma stellare. Non lanciare nella mischia il brasiliano, però, potrebbe limitarne l'entusiasmo, condizione che lo ha reso spesso pericolosissimo sia dal primo minuto che a gara in corso.

Nell'amichevole di ieri, poi, un'altra buona notizia arriva da Leonardo Spinazzola, che sembra aver finalmente smaltito tutti i brutti problemi fisici. Il laterale ex Atalanta sarà un'ottima soluzione per Massimiliano Allegri, che potrà così schierarlo a sinistra per far rifiatare lo stakanovista Alex Sandro. Spinazzola può essere impiegato sia in una difesa a quattro che nei cinque ci centrocampo, come fatto già a Bergamo. Una duttilità importante, per un tecnico che fa del trasformismo tattico la sua arma vincente. La convocazione contro il Genoa potrebbe essere dunque la fine di un incubo, per Spinazzola, che è pronto a dire la sua anche in bianconero.