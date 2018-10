Lazio: ballottaggio in attacco, contro il Parma Inzaghi vuole vincere ancora

<p>E' di nuovo tempo di campionato, per la <strong>Lazio</strong> di Simone Inzaghi. Dopo la pausa per le Nazionali, il tecnico biancoceleste sta finalmente riabbracciando tutti i suoi atleti, cercando di valutare il miglior undici a disposizione in vista della trasferta di <strong>Parma</strong>. Una sfida tutt'altro che agevole, da affrontare con concentrazione e sfruttando al massimo ogni occasione capitata. Nella mattinata di oggi, Inzaghi valuterà le condizioni di <strong>Milan Badelj</strong>, uscito malconcio dall'amichevole della sua Croazia contro la Giordania. Se però a centrocampo tutto sembra essere già deciso - difficile che l'ex Fiorentina abbia potuto giocare anche a recupero avvenuto - molta incertezza vige nel pacchetto offensivo.</p> <p>Nelle ultime gare, infatti, Simone Inzaghi ha apprezzato sempre più il ruolo di <strong>Caicedo</strong>, passato dall'essere riserva di Immobile a valida spalla per il bomber italiano. Grazie al suo impegno, l'ex Espanyol ha scalato notevolmente le gerarchie offensive, diventando praticamente la seconda scelta davanti ai più talentuosi <strong>Correa</strong> e Luis Alberto. Con l'idea del 4-4-2, poi, Caicedo potrebbe giocare perfettamente al fianco di Immobile, ricevendo suggerimenti offensivi dalle fasce. Il tour de force che interesserà i biancocelesti frena però la definitiva consacrazione della prima punta. Le tante partite ravvicinate spingono infatti alla calma, con <strong>Inzaghi </strong>consapevole di non dover stravolgere immediatamente la rosa. </p> <p>Mentre il tecnico lavora sul campo, la dirigenza continua a sondare il mercato a caccia di colpi di spessore. Il primo nome è quello di <strong>Yacine Brahimi</strong>, deciso a provare nuove esperienze dopo quelle con Rennes, Granada e Porto. I lusitani valutano l'algerino sette milioni, Tare starebbe pensando di prelevarlo a parametro 0 alla naturale scadenza del contratto. L'insistenza del Marsiglia potrebbe però spingere il DS a muoversi prima. Sondato anche <strong>Lainer</strong> del Red Bull Salisburgo, che ha ormai deciso di andarsene dall'Austria e di cercare fortuna altrove. Le prestazioni altalenanti di Marusic starebbero spingendo la Lazio verso il laterale, Tare e Lotito sono pronti a formulare la loro offerta. Per la mediana, piace molto <strong>Meitè </strong>del Torino, è difficile però che Cairo lo lasci partire così facilmente.</p>