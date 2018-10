Milan, super offerta dalla Cina per Kessiè

In questi giorni se parliamo di Milan pensiamo subito al derby di domenica sera contro l'Inter, ma nella giornata di oggi sono arrivate notizie di mercato che potrebbero far tremare i tifosi rossoneri.

Dalla Cina è arrivata un offerta bomba per Frank Kessiè: secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, sul centrocampista sarebbe piombato il Beijing Guoan (la squadra più importante della capitale e attualmente terza in classifica nella Super League cinese ndr) con un offerta difficilmente da rifiutare: 10 milioni netti di ingaggio.La dirigenza milanista non ha ancora fatto una valutazione del giocatore visto che è stato acquistato in prestito biennale quindi verrà riscattato dal club di via Aldo Rossi il prossimo anno. Dal canto suo Kessiè si sta trovando bene in rossonero. Intanto anche il PSG sarebbe interessato all'ivoriano, ma il club francese è bloccato a causa dei paletti imposti dal fair-play finanziario.

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.