Inter - Milan, è anche Handanovic contro Donnarumma: l'esperienza contro la giovinezza 

Domenica sera andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan, uno dei più interessanti degli ultimi anni per molti motivi. Tra questi c'è sicuramente l'elevato tasso tecnico di entrambe le formazioni con interessanti duelli in tutte le zone del campo. Quest'oggi analizzeremo il giovane contro l'esperto, cioè Donnarumma ed Handanovic. Uno che ha un futuro luminoso davanti, l'altro che da ancora straordinaria sicurezza. Portieri con caratteristiche molto differenti con fasi della carriera praticamente opposte.

Handanovic uno dei migliori portieri in Serie A, uno tra quelli con maggior esperienza. Nonostante un contratto con i nerazzurri fino al giugno 2021 potrebbe essere uno degli ultimi derby per l'estremo difensore. L'esperto estremo difensore sloveno è giunto per la prima volta a 34 anni all'esordio in Champions League.

Donnarumma è destinato a diventare uno dei più forti di sempre. Per lui sarà il sesto derby ma ne ha vinto solamente, poi tre pareggi e una sconfitta.. In compenso ha soli 19 anni ha già superato le 100 presenze in serie A ed ultimo, ma non meno importante, Mancini lo ha scelto come erede di Buffon; è stato capace di superare passaggi non facili della sua carriera( rinnovo, scontro tra Fassone e Raiola ndr). Il 99' esordì in Prima squadra proprio in un derby, il 21 ottobre 2015 in un Trofeo Berlusconi.

Statistiche alla mano, Handanovic (83%) è quello con la miglior percentuale di parate, Donnarumma quello con la peggiore (58%), ma insieme, mettono su quasi 4 metri (3.89). Entrambi dovranno essere attenti e reattivi, uno su Icardi l'altro si Higuain.

Il derby passerà sopratutto da loro.