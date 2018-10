Juventus, il gruppo è al gran completo

<p>Prima la preoccupazione, poi il sospiro di sollievo. Nulla di grave per <strong>Paulo Dybala</strong>, uscito al minuto 57 del match amichevole fra la sua Argentina ed il Brasile: la borsa del ghiaccio sul ginocchio della Joya una volta sedutosi in panchina aveva fatto temere il peggio, ma gli esami strumentali hanno confermato che il giocatore sta bene.</p> <p>Ed è anche sceso in campo allo Juventus Training Center della Continassa, insieme a tutti i compagni, nella sessione d’allenamento di ieri, agli ordini di <strong>Massimiliano Allegri</strong>: il tecnico bianconero può finalmente avere a disposizione il gruppo al gran completo, con anche i sudamericani di rientro dai propri impegni, come Bentancur, Cuadrado e Alex Sandro; il colombiano però ha svolto solamente una sessione differenziata e perciò difficilmente giocherà con il Genoa. Poco male, perché Allegri non ha mai avuto così tanta scelta: oltre a Dybala, in attacco ci sarà anche<strong> Douglas Costa</strong>, di rientro dalla combo squalifica-infortunio, mentre per la difesa si è rivisto Leonardo Spinazzola, anche se ovviamente l’ex atalantino avrà bisogno di tempo per essere considerato abile e arruolabile dopo l’infortunio che lo ha costretto a rimanere out dal maggio scorso; buone notizie anche per Mattia De Sciglio, finalmente pronto a tornare in campo dopo tanta sfortuna, mentre per quanto riguarda Sami Khedira – unico assente - si dovrà attendere ancora un paio di settimane.</p> <p>Le certezze per il tecnico livornese arrivano come sempre dall’attacco e dalla sua coppia d’oro di intoccabili, ossia <strong>Cristiano Ronaldo </strong>e <strong>Mario Mandzukic</strong>: entrambi rimasti alla Continassa durante la sosta, si sono dimostrati in forma anche nell’amichevole infrasettimanale contro il Chieri, nella quale CR7 si è esibito in un gran goal dopo uno slalom tra i difensori avversari. Da vedere se verranno impiegati contro il Genoa domani alle 18 all’Allianz Stadium, perché alle porte c’è il big match contro il Manchester United a Old Trafford di martedì, che potrebbe permettere alla Juventus di ipotecare il pass per gli ottavi di Champions League con largo anticipo.</p>