Serie A - La Juventus attende il Genoa nel proprio fortino

Dopo la pausa delle Nazionali torna la Serie A e con lei la Juventus, squadra che finora, in campionato, sta proseguendo il proprio cammino da imbattuta. Per la Vecchia Signora sarà la volta del Genoa, compagine che recentemente ha cambiato allenatore ma che ha dato spesso filo da torcere alle altre squadre del nostro campionato e il tecnico dei rossoblu, Juric, vorrà di certo mettere i bastoni tra le ruote all'invincibile armata di Allegri, per iniziare col piede giusto una nuova avventura con i Grifoni.

Il Genoa ha dalla sua il bomber Piatek, attaccante classe '93 che vanta ben 9 goal in sole 7 partite in Serie A. Sarà di certo una prova di maturità per il centravanti rossoblu che dovrà affrontare una delle migliori difese del campionato. Il talento polacco infatti ha regalato tante gioie ai propri tifosi e ora avrà l'occasione perfetta per dimostrare le sue vere potenzialità. Juric lo schiererà quasi sicuramente insieme a un altro attaccante in un 4-4-2 e la squadra stasera sembra intenzionata a fare sul serio. Parola di Romulo che ai microfoni di Tuttosport suona la carica: "Vogliamo fare punti contro la Juventus, sinora le ha vinte tutte però andiamo lì a fare bene e abbiamo Piatek dalla nostra, ha il goal nel sangue".

Fondamentalmente ci sono tutti i presupposti per una bella e emozionante partita. La Juventus però non deve assolutamente sottovalutare gli avversari, e Allegri questo lo sa bene e ai media non manca di sottolineare anche il valore di alcuni dei giocatori rossoblu. Dalla propria, Madama, ha il suo bomber Cristiano Ronaldo che a detta del tecnico livornese sta bene ed é sereno nonostante le turbolente vicende private. I bianconeri sanno bene che in campionato servono testa e gambe, per questo motivo assisteremo a una gara spettacolare, senza esclusione di colpi.

JuventusTwitter



Pochi interrogativi di formazione per Max Allegri che ha a disposizione tutta la rosa. Discorso differente per Juric, tornato alla guida della squadra da poco e che naturalmente ha ancora qualche dubbio sui giocatori da schierare. La partita si giocherà stasera alle 18.00, ora italiana, all'Allianz Stadium di Torino. L'arbitro sarà il sig. La Penna di Roma.