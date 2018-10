Serie A: Frosinone ed Empoli si giocano già la permanenza nella massima serie

Frosinone-Empoli è già un incrocio salvezza. Dopo le ottime cose viste in Lega B, le due formazioni cercheranno di vincere per rasserenarsi, allontanandosi da una diretta avversaria per la permanenza in A. Ancora a secco di vittorie, il Frosinone è penultimo, a -4 da un Empoli che ha notevolmente abbassato il peso specifico delle proprie prestazioni. Per battere gli arcigni avversari, Moreno Longo ha lavorato molto in ritiro, compattando il gruppo e cementificando soprattutto le certezze mentali. Dato per certo il 3-4-1-2, modulo su cui l'ex Pro Vercelli ha molto puntato, scommettendo su Joel Campbell e Daniel Ciofani. Dietro di loro, invece, Camillo Ciano.

Nella zona difensiva del campo, invece, nessun problema per Marco Sportiello, pronto a difendere la porta ciociara. Nel terzetto difensivo, Goldaniga e Salamon saranno i centrali, ballottaggio invece tra Capuano e Brighenti. Pochi dubbi anche nella zona mediana del campo, dove sarà Chibsah a gestire la manovra, affiancato da Maiello. AI loro lati, gli esterni Zampano e Molinaro. Solito e rodato 4-3-1-2, invece, per l'Empoli, con Andreazzoli che si affida a La Gumina e Caputo in attacco, supportati dal trequartista Zajc. In porta, Terracciano, protetto dai difensori centrali Maietta e Silvestre e dai terzini Di Lorenzo e Pasqual. Nella zona centrale del campo, chiavi del rettangolo verde affidate a Capezzi, con Acquah e Krunic a sostegno.

Intervenuto in conferenza stampa, Moreno Longo ha caricato l'ambiente ciociaro e lodato i diretti avversari: "L'Empoli ha mantenuto lo stesso stile di gioco anche in massima serie. Hanno condotto il gioco anche contro big come Roma e Milan. Loro palleggiano molto bene, anche negli spazi stretti. Sarà una gara difficile, dovremo togliere delle certezze agli azzurri in fase di manovra. Quando ci sarà l'opportunità, dovremo essere bravi a fare la differenza. Campbell? Ha un po' di jet lag, ma comunque ha avuto un buon impatto al suo ritorno. Ciano ha recuperato, quindi è a disposizione".

Ugualmente carico, Aurelio Andreazzoli: "​A livello di spirito i ragazzi si sono sempre comportati bene, scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Anche domani mi aspetto di vedere il piglio che abbiamo sempre avuto e dimostrato. Anche in questa stagione dove, anche a fronte di avversari importanti, abbiamo sempre giocato con la stessa voglia, provando ad imporci senza timore reverenziale".

I match tra Frosinone ed Empoli, spulciando le statistiche, hanno sempre dato spettacolo. Nello scorso campionato di Serie B, i toscani dilagarono nel covo avversario, vincendo per 2-4: nonostante i goal di Ciano, il Frosinone perse infatti causa dei goal di Krunic, Di Lorenzo, Caputo e Lollo. Nell'ultimo incrocio in Serie A, però fu il Frosinone ad imporsi. Era il 2015 e fu Dionisi a segnare due goal.