Chievo Verona - Ventura è pronto all'esordio: "Visti ampi margini di miglioramento"

<p><strong>Gian Piero Ventura </strong>è pronto a dire la sua, di nuovo, in Serie A. Il neo tecnico del Chievo Verona, intervenuto in conferenza stampa, ha cominciato parlando del momento dei suoi ragazzi: "<em>Ho la convinzione di poter fare la prestazione anche con tanti infortuni. C’è voglia di metabolizzare, di crederci, di mettere in pratica tutto il lavoro svolto. Ho visto ampi margini di miglioramento e credo nei presupposti validi per ottenere qualcosa. In sette giorni, abbiamo preso coscienza dei nostri mezzi e delle debolezze che abbiamo</em>".</p> <p>In seguito, analisi sull'<strong>Atalanta</strong>: "<em>Non so cosa aspettarmi dai miei ragazzi, ma sono fiducioso. Sappiamo di incontrare un avversario ostico. L’Atalanta è quella squadra che cresce anno dopo anno a livello di gioco, anche se nell’ultimo mese ha riscontrato qualche difficoltà. Incontriamo i bergamaschi nel momento peggiore vista la grande voglia di riscatto che hanno, ma per noi deve essere un punto di partenza</em>. <em>Come mi sento? Non sono agitato, ma sono eccitato dall’idea di sfida, dall’idea di mettermi nuovamente in gioco. Voglio questa salvezza. Per il Chievo, per la città e per me".</em></p> <p>Ventura ha infine ripreso quanto detto sui suoi ragazzi: "<em>Stiamo lavorando su ogni tipo di errore fatto in passato. Se la squadra si trova ad avere una classifica così con un cambio di allenatore, non è mai una cosa positiva. La partita di domani non è un crocevia, ma una gara da dove dobbiamo ricavare gli stimoli per migliorare l’atteggiamento e la prestazione. Possiamo ancora essere dei piccoli protagonisti in questa grande realtà. Chi vuole il bene del <strong>Chievo</strong>, farà di tutto per ottenerlo</em>".</p>