Empoli: Andreazzoli presenta il match-salvezza contro il Frosinone

<p>Tornare a Frosinone, pochi mesi dopo. Un vero e proprio <em>dejavu, </em>per <strong>Aurelio Andreazzoli</strong>, che incrocerà i ciociari in un match dall'importante peso specifico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei toscani ha parlato degli obiettivi dell'Empoli: "<em>Gli obiettivi sono sempre i soliti, ovvero provare ad esprimerci al meglio e cercare di vincere la partita, anche se purtroppo ultimamente non ci riusciamo spesso. Partiamo sempre con quell'intenzione, da quando sono arrivato qua non c’è stata mai una volta in cui abbia detto ai ragazzi di giocare per qualcosa di diverso, e non penso di farlo mai: in ogni gara va cercato sempre il massimo dell'espressione, accettando poi quello che è il verdetto del campo".</em></p> <p>Continua, <strong>Andreazzoli</strong>: "<em>A livello di spirito i ragazzi si sono sempre comportati bene, scendendo in campo con il giusto atteggiamento. Anche domani mi aspetto di vedere il piglio che abbiamo sempre avuto e dimostrato. Anche in questa stagione dove, anche a fronte di avversari importanti, abbiamo sempre giocato con la stessa voglia, provando ad imporci senza timore reverenziale</em>". Passaggio importante anche sugli avversari: "<em>Il Frosinone è una squadra che si è sempre basata su due sistemi di gioco; in settimana abbiamo lavorato su questi per quanto riguarda gli atteggiamenti difensivi poi vedremo domani come si disporranno e noi ci muoveremo di conseguenza. Ambiente? Me lo aspetto carico, come l’anno scorso, bello e piacevoli. Giocheremo in un bello stadio, con la gente che partecipa molto e tutto ciò può favorire la disputa di una bella gara. Mi aspetto un Frosinone agguerrito, reduce da un lungo ritiro e che inciderà sicuramente</em>".</p> <p>In ultimo, analisi sulla sosta: "<em>In molti hanno viaggiato molto, anche se non tutti hanno giocato tanti minuti. Avevo già detto preventivamente che non mi sarebbe piaciuta per tanti motivi e perché toglie un po’ di concentrazione ma abbiamo sfruttato questi giorni per risistemare alcune cose e aggiustare determinate situazioni. Sotto esame? Nel ruolo che abbiamo ci è richiesta una cosa principalmente, cioè i risultati. Questo però non vale per la singola partita, ma per un obiettivo più a lungo termine. Abbiamo lavorato per portarla dove gli compete e stiamo lavorando per mantenercela</em>".</p>