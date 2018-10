Serie A - Fiorentina-Cagliari, le ultime e le curiosità del match

Il Cagliari di Rolando Maran è pronto a confermare la bella prestazione vista in casa contro il Bologna di Filippo Inzaghi. La squadra rossoblù, infatti, è pronta, a seguito della conclusione della sosta per Nazionali, all'assalto alla Fiorentina di Stefano Pioli, al Franchi, in casa della Viola. Partita dal sapore di amicizia e fraternità quella fra la compagine toscana e quella sarda legate profondamente a seguito della morte di Davide Astori, giocatore importante quanto essenziale nel passato di entrambe le squadre.

CAGLIARI - Come si presentano gli ospiti? Il modulo non si discute: sarà, ancora una volta, 4-3-1-2. I titolari saranno i soliti: la porta verrà affidata alle mani sicure di Alessio Cragno, Darijo Srna a destra e Simone Padoin a sinistra. Le bagarre sono le solite: Romagna, Pisacane e Ceppitelli si giocano una maglia da titolare accanto all'esperto, quanto importante, Klavan. A centrocampo è diventato una certezza lo scontro fra Luca Cigarini e Filip Bradaric. Quest'ultimo rimane il favorito. Nelle ultime ore, di fatto, avanzano due ipotesi: la prima riguarda quella di Ionita e Barella come mezzali con Castro trequartista e Joao Pedro ad affiancare Leonardo Pavoletti. La seconda opzione riguarda un "ritorno alle origini": Sau accanto a Pavoletti, Castro e Barella sugli interni e Joao Pedro trequartista.

FIORENTINA - Qualche dubbio sovrasta anche la mente dell'allenatore della Viola Stefano Pioli, che è riuscito a trovare una gerarchia nella formazione titolare e che preferirebbe non cambiare più di tanto rispetto all'undici tipo. Se la certezza assoluta resta il 4-3-3 come modulo base, resta una probabilità il fatto che Mirallas potrebbe dare un turno di riposo a Pjaca, che ha giocato novanta minuti con la Croazia, mentre a centrocampo Gerson è in vantaggio su Edimilson. La porta verrà affidata alle mani del giovane Lafont mentre in difesa giocheranno i soliti quattro: Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo e Biraghi, remore del gol vittoria con la Nazionale Italiana contro la Polonia. Assieme all'ex Roma Gerson, a centrocampo, giocheranno Veretout e Benassi. Il tridente verrebbe completato dal Cholito Simeone e Federico Chiesa.