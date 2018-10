Spalletti:"Abbiamo giocato meglio. Nainggolan? Salterà Barcellona e anche un periodo" 

L' Inter vince il derby al 92' e raggiunge il terzo posto in classifica: ecco come il mister Spalletti commenta a Sky Sport la partita.

"Non è stato il finale perfetto, volevo si facesse gol prima. La squadra non ci ha provato di più, semplicemente meritava di vincere. Abbiamo giocato con difesa alta e campo alle spalle. Siamo stati nella loro metà campo. Abbiamo giocato meglio dell'altra squadra. Raccontiamola giusta, questa partita".

Spalletti spiega gli obiettivi del club: "Sono qui per questo, non volevo un'altra stagione in panchina tentando di portare a casa un altro stipendio. Voglio riorganizzare il futuro dell'Inter e devono farlo anche i giocatori. Ha ragione Icardi, vogliamo ci sia continuità di vittoria. L'Inter ha scelto noi per riportare la squadra a dei livelli importanti che questo pubblico merita. Non ci sono divertimenti, voglio lavorare con appartenenza ed etica".

Il mister sottolinea cosa ha preferito di questa partita: "Lettura giusta e corretta. In fase di possesso volevamo avere un solo mediano e due interni per giocare lateralmente a Biglia, anche se non sempre ci siamo riusciti. Quando perdi palla c'è bisogno di due mediani. Siamo stati bravi, abbiamo evitato il loro palleggio che è di qualità".

Infine, brutte notizie per Nainggolan: "È troncato, vediamo. Lo portiamo in ospedale e valutiamo. Salterà Barcellona e anche un periodo, vedremo quanto".