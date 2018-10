Icardi: "Volevamo vincere, ora continuamo così"

Il capitano Icardi commenta a Sky Sport la vittoria nel derby ottenuta al 92' grazie al gol arrivato sul cross di Vecino.

"Volevamo vincere questo derby, abbiamo creato tantissimo, abbiamo preso un palo. Meritavamo noi. Vincere alla fine è ancora più bello. Ora dobbiamo continuare così. Prima di andare in Nazionale avevo detto che bisogna vincere sempre per questi tifosi che oggi hanno fatto il pieno al Meazza, ma anche per noi. Vogliamo dare continuità a quello che facciamo e ci toglieremo grandi soddisfazioni. Avvicinarci a Juve e Napoli? No, vogliamo solo avere continuità, poi a fine anno tireremo le somme. Barcellona? Siamo una squadra forte, possiamo far bene con qualsiasi formazione".