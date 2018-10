Serie A - Immobile e Correa stendono il Parma: la Lazio vince 0-2

Nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie A la Lazio vince 2-0 in casa del Parma e sale momentaneamente in terza posizione. Succede tutto nel quarto d'ora finale con la compagine capitolina che sblocca la situazione con un rigore di Immobile e chiude i conti grazie al gol di Correa all'ultimo secondo. Con questo successo la squadra di Inzaghi sale in terza posizione con 18 punti mentre la compagine ducale scivola in undicesima posizione con 13 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Parma con Siligardi, Inglese e Di Gaudio a comporre il tridente mentre la Lazio risponde col 3-5-2 con Luis Alberto a supporto di Immobile.

Partita molto bloccata sin dalle prime battute con le due squadre che sbagliano parecchi in fase di impostazione. Per assistere alla prima conclusione verso la porta bisogna arrivare al 19' con Immobile che gira col destro dai 20 metri ma Sepe risponde presente. Su capovolgimento di fronte squillo del Parma con Inglese che entra in area e calcia da ottima posizione ma mastica troppo col mancino, palla a lato. Nel finale di tempo prima vera chance del match creata dalla compagine bianco-celeste con Patric che si presenta davanti a Sepe ma l'estremo ducale gli sbarra la strada.

La seconda frazione di apre con la Lazio ad un passo dal vantaggio con Immobile che da pochi metri spara in curva col piatto mancino. Al 52' altra chance per gli ospiti con Luis Alberto che, dai 20 metri, incrocia col destro ma Sepe si allunga deviando in corner. Inzaghi, non soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi, opta subito per un doppio cambio inserendo Correa e Berisha per Luis Alberto e Lucas Leiva mentre D'Aversa, nel giro di un quarto d'ora, cambia tutto l'attacco mandando in campo Ceravolo, Biabiany e Ciciretti per Inglese, Di Gaudio e Ciciretti.

La seconda frazione si mantiene sugli stessi ritmi del primo tempo ma al minuto 80 ecco l'episodio che spacca il match. Gagliolo stende Berisha in area, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Immobile che non fallisce, 0-1. Il Parma accusa il colpo e al minuto 87 gli ospiti sfiorano il raddoppio con Correa che apparecchia la tavola per Immobile ma l'ex Pescara si fa ipnotizzare da Sepe. Nel finale, però, arriva il raddoppio della Lazio con Correa che, su assist di Immobile, insacca col mancino per lo 0-2 finale. La Lazio sale momentaneamente in terza posizione mentre il Parma scivola in undicesima posizione con 11 punti.