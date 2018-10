Milan, vincere il derby per compiere il salto di qualità: contro l'Inter Gattuso si affida ai suoi titolarissimi

Questa sera alle 20.30 andrà in scena il derby numero 222 tra Milan ed Inter valido per la nona giornata di Serie A. I neroazzurri arriveranno alla stracittadina con 16 punti in 8 gare, i rossoneri con 12 punti ma con una partita in meno. Una gara dai mille duelli: Icardi contro Higuain, Donnarumma contro Handanovic così come Skriniar contro Romagnoli.

Il derby non sarà mai una partita come le altre: il Milan ha vinto le ultime tre partite consecutive ed è in evidente crescita. I rossoneri, con un successo, potranno compiere il definitivo salto di qualità ed avvicinarsi alla vetta della classifica. Per Ringhio sarà il terzo derby da allenatore, dopo la vittoria e il pareggio della scorsa stagione.

Gattuso ha solamente un dubbio sulla formazione che stasera scenderà in campo. In porta Gigio Donnarumma con Romagnoli e Musacchio come coppia centrale, sulla sinistra Rodriguez invece a destra l'unico ballottaggio tra Calabria e Abate, con il primo favorito. A centrocampo ci saranno Kessié, Biglia e Bonaventura. In attacco con Higuain, Suso e Calhanoglu.

LE PAROLE DI GATTUSO ALLA VIGILIA

“La serenità la dà l’allenatore e io mi sono sforzato a creare un clima tranquillo lungo la settimana. Mi è venuto spontaneo, non ho dato nessuna pressione ai ragazzi. Come attendo questa partita? Non ho la smania di arrivare prima possibile al derby“.

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso

PROBABILE FORMAZIONE

Milan (4-3-3) G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu.