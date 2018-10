Serie A- Il Torino prova a scappare, ma il Bologna lo riprende (2-2)

o Il Torino cerca la rincorsa all'Europa contro un Bologna che vuole far punti importanti per salvarsi il prima possibile.

Mazzarri torna a schierare Iago titolare con Djidji al posto di Moretti in difesa. Inzaghi si affida a bomber Santader e fa esordire Calabresi e Orsolini.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo che parte subito con il freno a mano tirato. Al minuto 14 cambia tutto con il Toriche passa in vantaggio con un tiro formidabile di Iago. Ci prova Meite a raddoppiare, ma palla sfiora la traversa. Primo tempo dove il Bologna risulta assente.

Nella ripresa, arriva quasi subito il raddoppio del Torino con Baselli che torna al gol dopo una bella azione granata. Il Bologna reagisce e rientra in partita con Santader che segna al minuto 59, dopo un rimbalzo fortuito sui suoi piedi.

Partita che si innervosisce e anche parecchio fino al gol del pari felsineo: Calabresi piomba su un pallone vagante in area di rigore e insacca il suo primo gol in Serie A all'esordio

. Il Torino non reagisce e si deve accontentare di un pari stretto. I granata rallentano la corsa all'Europa e perdono due punti davvero fondamentali per il sesto posto. Per il Bologna tutto guadagno nella lotta alla salvezza, con Inzaghi e i suoi che respirano aria di tranquillità e salvezza un po più vicina.