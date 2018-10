Serie A - Sampdoria e Sassuolo non si fanno male: 0-0 al Ferraris

Nel match valido per il posticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2018/2019 Sampdoria e Sassuolo si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Match a due facce con un primo tempo vivace e con occasioni da una parte e dall'altra mentre nel secondo tempo pochissimi spunti degni di tal nome. Buon pareggio, comunque, per entrambe le squadre visto che la squadra di Giampaolo sale in quinta posizione con 15 punti mentre quella di De Zerbi in sesta con 14.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per la Sampdoria con Ramirez a supporto del tandem offensivo composto da Defrel e Quagliarella mentre il Sassuolo risponde col 3-4-3 con Berardi, Babacar e Djuricic a comporre il tridente.

Buona partenza del Sassuolo che al 7' va vicinissimo al vantaggio con Babacar che entra in area e calcia col destro ma la sfera termina alta di poco. La risposta della Sampdoria arriva al 26' con Quagliarella che mette al centro per la girata di Ramirez ma il suo destro, da ottima posizione, si perde alto. Centoventi secondi più tardi padroni di casa ad un passo dal vantaggio con Defrel che, su assist perfetto di Murru, calcia col mancino ma spedisce a lato da posizione molto interessante. Gli ospiti non stanno a guardare e al 35' sfiorano lo 0-1 con Berardi che esplode il mancino dal limite centrando il palo. Nel finale di tempo altro acuto della squadra di Giampaolo con Barreto che scambia con Ekdal e calcia col destro ma Consigli si oppone.

Ritmi bassi per larghi tratti del secondo tempo con il gioco spezzato a causa dei tanti falli e dall'imprecisione delle due squadre in fase di impostazione. Le prime emozioni, infatti, arrivano dalla panchine: Giampaolo manda in campo Caprari e Saponara per Defrel e Ramirez mentre De Zerbi inserisce Adjapong e Sensi per Djuricic. e Di Francesco. Per assistere alla prima occasione del secondo tempo bisogna arrivare con 77' con il neo entrato Saponara che, sugli sviluppi di un cross di Quagliarella, calcia col mancino al volo mandando alto di poco. Nel finale entrano anche Matri e Kownacki ma il risultato non cambia: al Ferraris termina 0-0 il posticipo della nona giornata di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo.