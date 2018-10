<p><strong>Marsiglia-Lazio </strong>è un po' un derby. Se da una parte battono infatti i cuori biancocelesti, nella rosa francese gioca l'ex romanista Kevin Strootman, allenato da quel Rudi Garcia che fu l'ultimo allenatore prima di Sarri a mettere seriamente in bilico il dominio della Juve. Emozioni forti, che sicuramente spingeranno le due rose a dare il massimo in vista del passaggio del turno di <strong>Europa League</strong>. Se infatti il Francoforte è primo a quota sei, italiani e francesi sono divise da soli due punti e sono le indiziate numero uno per il secondo posto. Per battere il Marsiglia, la <strong>Lazio</strong> dovrà però alzare l'asticella delle proprie prestazioni, partendo dalle cose buone viste contro il Parma.</p> <p>Secondo le ultime di formazione provenienti da Formello, gli unici a non essere convocati saranno <strong>Milan Badelj</strong> - acciaccato - e gli squalificati Correa e Basta. I dubbi che attanagliano il tecnico biancoceleste riguardano principalmente il pacchetto difensivo. Davanti a Silvio Proto, titolare di coppa, l'unico certo del posto è l'inossidabile Acerbi. Al suo fianco, <strong>Wallace</strong> e Radu sono leggermente in avanti rispetto a Luiz Felipe Marchi e Bastos. A centrocampo ci sarà spazio per Lucas Leiva, affiancato da Sergej Milinkovic-Savic e Valon Berisha. Sulle fasce, Caceres e Lulic, preferito all'acciaccato Marusic. Nel tandem offensivo ci sarà Caicedo al fianco di <strong>Immobile</strong>.</p> <p>Al centro di un buon momento di forma, l'ex Espanyol sta sempre più convincendo gli addetti ai lavori, come confermato anche da Luca Pellegrini ai microfoni di <em>Lazio Style Channel</em>: "<em>Occhio a <strong>Caicedo </strong>per le prossime partite, che può essere utilizzato per creare giusti spazi ed è utile grazie al suo possente fisico</em>" ha infatti detto Pellegrini. Dal canto suo, Simone Inzaghi punta molto su Caicedo, pregando in cuor suo di vederlo segnare quattro goal al Marsiglia. Un numero non a caso, dato che lo stesso <strong>Inzaghi </strong>si rese protagonista di questa impresa nel lontano 2000 e proprio contro il Marsiglia. </p>