Europa League, Marsiglia - Lazio: la conferenza stampa di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi ha da poco terminato la conferenza stampa in vista della trasferta contro il Marsiglia. Andiamo a sentire cos'ha detto!

UNA SETTIMANA IMPORTANTE, PRIMA IL MARSIGLIA E POI L'INTER - "Vogliamo giocarcele nel migliore dei modi, sapendo che entrambe sono state costruite per vincere scudetti. Noi sulla carta siamo ancora indietro, lo scorso anno siamo arrivati dietro per lo scontro diretto, ma siamo cresciuti tanto, ci vogliamo avvicinare sempre di più."

LA LAZIO HA SBAGLIATO ALCUNE PARTITE IMPORTANTI - “E’ un dato di fatto, ma ci sono altre squadre che devono competere con te che ti vengono a prendere i giocatori migliori. Se la partita si interpreta nel migliore dei modi, magari sono superiori solo sulla carta, ma poi è il campo che decide".

MARSIGLIA E GARCIA - "Non siamo venuti qui per pareggiare, andremo ad affrontare la finalista di Europa League, tanto rispetto ma dobbiamo giocarcela nel migliore dei modi. Vogliamo meritare di andare avanti, avremmo meritato di andare avanti e di fare la semifinale con Marsiglia. Allenatore molto preparato, se per lui è un derby per noi no, perché il nostro derby è con la Roma".

LA PROBABILE FORMAZIONE - Qualche giocatore è rimasto a Roma, perché siamo venuti con 16 giocatori di movimento e 3 portieri. Sono rimasti a Roma Murgia, Luis Alberto, Correa e Basta squalificati. Gli altri sono tutti abili arruolati per giocare”.