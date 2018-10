Frosinone - Le ultime verso la SPAL: Longo si affida ancora una volta a Daniel Ciofani

<p>Con il rimpianto della vittoria mancata nel turno scorso, continua la preparazione del <strong>Frosinone</strong> in vista del prossimo match contro la SPAL. Forti delle cose buone viste nel 3-3 contro l'Empoli, i ciociari di Moreno Longo sono subito tornati al lavoro, preparando un'altra sfida molto delicata. Ciò che si evince dai primi allenamenti, è che il Frosinone dovrebbe schierarsi di nuovo col 3-4-1-2, modulo ormai rodato e perfetto per i talenti a disposizione. Grande attenzione dovrà avere la cordata mancina, incaricata di frenare le incursioni di Manuel Lazzari. Su di lui, Longo dovrebbe piazzare ad uomo uno tra <strong>Molinaro </strong>e Beghetto. Nessun dubbio invece sul tridente offensivo, con Ciano trequartista dietro a Ciofani e Cambpell.</p> <p>Proprio <strong>Daniel Ciofani</strong> sarà uno degli osservati speciali della sfida. Tornato al goal dopo quasi mille minuti di secca, il bomber frusinate fu protagonista nell'ultimo scontro diretto contro la SPAL. Era il 2017 e le due formazioni duellavano in Lega B per un posto nella massima serie. In casa degli estensi, <strong>Ciofani</strong> segnò una delle due reti che permisero al Frosinone di vincere per 0-2, conquistando tre punti pesantissimi in ottica passaggio del turno. Ora la situazione è leggermente diversa. Mentre la SPAL naviga in acque relativamente tranquille, i canarini sono penultimi e con la peggior difesa del campionato. Se a questo si aggiunge la mancanza di successi, ecco che il mix può diventare veramente letale. Mentre la rosa di allena sul campo, la dirigenza continua a sondare il mercato.</p> <p>Anticipando eventuali concorrenti, il ds <strong>Capozucca </strong>è intervenuto su <em>La Gazzetta dello Sport</em>: "<em>Se vinciamo tre partite ci rilanciamo e a gennaio cederemo sei giocatori e ne prenderemo due elementi di peso</em>" ha detto il dirigente. Un discorso condivisibile, ma solo a metà. Reduce da una sessione estiva tutto sommato positiva per colpi fatti, il Frosinone non riesce ad ingranare, mancando forse di esperienza e di qualche meccanismo offensivo. Un po' come molti altri suoi illustri colleghi - De Zerbi su tutti - <strong>Moreno Longo </strong>sta pagando l'inesperienza della massima serie e a farne le spese finali potrebbero essere proprio i ciociari. Il campionato è ancora lungo, ma senza uno scatto mentale sarà difficile trovare una soluzione a questa crisi. </p>