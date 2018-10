Milan: vincere per dimenticare il derby è fondamentale.

Accettare una sconfitta non è mai facile, soprattutto se essa è stata subita in un derby. L’importante però è rialzarsi e dimostrare di essersi ripresi già dalla partita successiva, scacciando i fantasmi dell’umiliazione. Ed è proprio questo quello che proverà a fare il Milan nella sfida contro il Betis di Siviglia, valida per la terza giornata di Europa League. I presupposti per riscattarsi ci sono tutti. Infatti i rossoneri non hanno ancora perso a San Siro (eccetto che contro l’Inter) e guidano il proprio girone di EL a punteggio pieno, grazie alle vittorie contro Dudelange e Olympiacos, rispettivamente per 1-0 e 3–1.

A loro favore, gli spagnoli possono vantare un’ottima difesa, una delle migliori in Liga, inferiore solamente agli uomini di Simeone e alla sorpresa Valladolid. In più, il Betis è la squadra rivelazione della scorsa stagione, e per questo si è guadagnata appunto l’ingresso nella corrente competizione europea.

A sfondare la difesa avversaria ci proverà l’attacco milanista guidato da Gonzalo Higuain, a sua volta supportato da Castillejo e Borini.

L’argentino proverà a ribadire la rete messa a segno contro i greci nell’ultima partita europea. Resterà ancora in panchina invece Patrick Cutrone, giocatore dal rapporto minutaggio/finalizzazioni esaltante.

Vedremo dunque se il Milan riuscirà a dimenticare il risultato del derby e ad archiviare la pratica qualificazione già contro gli spagnoli.