<p>Il Pescara vuole sognare ancora. Da primi della classe, i delfini ospiteranno infatti il Cittadella, squadra rognosa che è reduce da un momento tutt’altro che fortunato. I biancazzurri sono pronti a sognare ancora, i veneti vogliono tornare al successo. Discorso analogo per l’Hellas Verona, che in casa se la vedrà contro un Perugia da non sottovalutare. I due campioni del mondo del 2006, Nesta e Grosso, punteranno però a vincere. Anticipo da vivere, poi, quello tra Palermo e Venezia, che vivono diversi momenti di classifica. I rosanero sono terzi e caricati a mille, i lagunari vogliono risollevarsi dopo un inizio di stagione tutt’altro che fortunato.</p> <p>Ripresosi con la vittoria dello scorso turno, sfida casalinga per il Benevento di Bucchi, contro una Cremonese allenata da quella vecchia volpe di Mandorlini. I giallorossi partono favoriti per il tasso tecnico superiore, i grigi non hanno voglia di cedere punti senza lottare. Trasferta davvero difficile per la Salernitana, recentemente entrata con merito nella zona playoff. I campani dovranno vedersela contro il Crotone, che in casa vorrà sicuramente vincere per rimettersi in carreggiata. La Salernitana è chiamata ad una grande prova, i ragazzi di Colantuono sono però pronti. Derby caldissimo, poi, tra Lecce e Foggia, che vivono diversi momenti di classifica: i ragazzi di Liverani sognano in alto, i rossoneri hanno iniziato con l’handicap a causa della penalizzazione e sono ancora nelle zone basse. </p> <p>Cercherà un altro risultato utile, il Cosenza, che dopo tre turni senza KO proverà a far punti anche in casa dell'arcigno Brescia. Le <em>rondinelle </em>non saranno così disposte a cedere, i calabresi proveranno la piccola impresa. Ben più difficile la sfida del Padova, che in casa ospiterà lo Spezia. I liguri sono superiori, la neopromossa è decisa a tornare al successo. Una specie di aut-aut, infine, per il Livorno. Ultimo in classifica, il collettivo amaranto dovrà fare punti contro l'Ascoli, squadra ordinata ma non insuperabile. O si vince, o si vivranno altri giorni molto duri. Riposa, invece, il Carpi.</p> <p>DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:<br /> 26.10. 21:00 Palermo Venezia<br /> 27.10. 15:00 Benevento Cremonese<br /> 27.10. 15:00 Brescia Cosenza<br /> 27.10. 15:00 Foggia Lecce<br /> 27.10. 15:00 Livorno Ascoli<br /> 27.10. 15:00 Padova Spezia<br /> 27.10. 15:00 Pescara Cittadella<br /> 27.10. 18:00 Verona Perugia<br /> 28.10. 21:00 Crotone Salernitana</p>