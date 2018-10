Milan, la società da fiducia a Gattuso ma le gare contro la Samp e il Genoa saranno fondamentali

Ieri sera il Milan voleva archiviare il discorso qualificazione e scacciare i fantasmi ricomparsi dopo il derby ed invece non è andata così visto che i rossoneri hanno incassato per 2-1 contro il Betis Siviglia. Una prestazione davvero pessima per il Diavolo con Gattuso che ha ammesso in conferenza di non saper più cosa fare.

La debacle europea ha fatto alzare una vera bufera che potrebbe segnare il destino di Gennaro Gattuso. Leonardo in primis ha perso la pazienza, ma la società ha voluto confermare la propria fiducia in Gattuso, al quale non è stato dato nessun ultimatum, ma servirà una reazione immediata. Le prossime partite contro le genovesi saranno decisive per Ringhio: se il Milan non farà sei punti contro la Sampdoria domenica e mercoledì con il Genoa ci potrebbe essere un cambio di allenatore. I possibili candidati dovrebbero essere Antonio Conte e Roberto Donadoni, anche se quest'ultimo ha smentito di essere stato a cena con Leonardo. Invece l'ex Blues ha rescisso proprio con il Chelsea ed è già in parola col Real Madrid in caso dell'esonero di Lopetegui dopo il classico contro il Barcellona.

L'aria si fa sempre più tesa e pesante: in caso di un passo falso scatterebbe comunque il ribaltone. in casa Milan