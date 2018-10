Serie A: tris dell'Atalanta contro il Parma

Dopo più di un mese torna a vincere in casa l'Atalanta che ottiene il suo secondo successo consecutivo battendo 3-0 il Parma.

Il primo squillo della partita è della formazione ospite al 19' con Ceravolo che sul cross di Siligardi colpisce di testa ma la palla termina di poco fuori. Dopo 3 minuti ci riprova il centravanti con un pregevole colpo di tacco da distanza ravvicinata ma Berisha respinge il tiro. Ancora Parma al 25' con un gran sinistro dalla distanza di Barillà che finisce di poco a lato. Risponde l'Atalanta con Ilicic che si libera di Gagliolo e impegna Sepe con una bella conclusione dal limite. Al 32' traversone teso di Gosens smanacciato da Sepe, sulla respinta ci prova Barrow di testa ma il tiro è centrale e viene parato dal portiere ducale.

Nel secondo tempo il match diventa ancora più bello ed emozionante. Al 50' grande chance per il Parma con Gervinho che in mischia calcia a colpo sicuro da pochi passi ma il suo tiro viene deviato in modo decisivo da Toloi che si immola e salva il risultato. Al 55' l'Atalanta passa in vantaggio con un clamoroso autogol di Gagliolo che, sulla parata di Sepe sul tiro di Ilicic, devia in modo sfortunoso il pallone in rete. Reagisce il Parma con un bel diagonale di Siligardi che impegna Berisha. Al 63' ancora Ilicic il cui tiro viene parato in due tempi da Sepe. Dopo due minuti ci prova anche Gomez ma il suo destro a giro esce di un niente. Al 72' raddoppia l'Atalanta con Palomino che sugli sviluppi di un corner sfrutta la sponda di Mancini e trafigge a pochi passi l'incolpevole Sepe. Al 79' grande contropiede della formazione orobica che porta al tiro Freuler ma Sepe è bravo a bloccare la sfera. Dopo un minuto l'Atalanta chiude il match sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo questa volta con Mancini che batte il portiere ospite. All'88' grande traversa di Ilicic che non riesce a suggellare la sua grande prestazione con un meritato gol. E' l'ultima azione di una bella partita che vede la netta vittoria dell'Atalanta contro un buon Parma per 70 minuti ma che nel finale crolla anche per la superiorità della squadra di Gasperini.