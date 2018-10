Roma, verso il Napoli: le parole di Di Francesco ed i convocati giallorossi

Bellissimo big match in programma domani sera al San Paolo dove si sfideranno il Napoli contro la Roma. I giallorossi dovranno riscattarsi dalla sconfitta casalinga di settimana scorsa contro la Spal per non perdere troppo terreno dal quarto posto. Eusebio di Francesco ha tenuto la conferenza stampa prima di partire per il capoluogo campano, andiamo a sentire le sue parole!

LA ROMA VA A NAPOLI DI NUOVO IN CRISI - "Cosa mi aspetto? La stessa prestazione, gli stessi atteggiamenti e la voglia di fare una grande gara".

UN NUOVO NAPOLI CON ANCELOTTI - "E’ la principale antagonista della Juventus. Trasmette più sicurezza e continuità di risultati insieme all’Inter. É cambiato il loro modo di affrontare le gare con Ancelotti ma sono comunque una squadra forte. La posizione degli attaccanti, di Insigne che è molto bravo ad attaccare la profondità".

LE CONDIZIONI DI KOLAROV E DI DE ROSSI - "Sono tutti e due al meglio ma non al top. Kolarov si è allenato con la squadra, ma non si può giocare le partite con quella condizione fisica. De Rossi abbiamo cercato di farlo recuperare e allenare, vedremo. Florenzi si è allenato, credo sarà disponibile".

I CONVOCATI: c’è Florenzi, out Kluivert

Portieri: 1 Olsen, 63 Fuzato, 83 Mirante.

Difensori: 3 Luca Pellegrini, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 15 Marcano, 18 Santon, 20 Fazio, 24 Florenzi, 44 Manolas.

Centrocampisti: 4 Cristante, 7 Lorenzo Pellegrini, 16 De Rossi, 19 Coric, 22 Zaniolo, 42 Nzonzi.

Attaccanti: 9 Dzeko, 17 Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy.