Milan - Genoa, Juric in conferenza stampa

Ivan Juric ha da poco terminato la conferenza stampa in vista del recupero contro il Milan in programma domani sera a San Siro.

IL MILAN - "Oggi proveremo alcune soluzioni per la partita di Milano. Il Milan è sempre una grande squadra cui è difficile fare male specie a San Siro. Conosco e stimo Gattuso, ho una bella opinione su di lui. Ci ha sorpreso per come fa giocare bene il Milan. Costruisce il gioco e non fa solo dell’aggressività la sua arma migliore. Higuain e Cutrone sono una coppia super. Cutrone ha una furbizia speciale in area di rigore. Il Milan contro la Samp ha fatto una grande partita".

LA PARTITA CONTRO L'UDINESE - "Contro l’Udinese abbiano avuto solo 10 minuti di calo fisico. Ci può stare. Abbiamo tenuto bene il campo anche in 10 uomini. Stiamo facendo passi avanti. Penserò a uno tra Gunter e Lisandro. Questo Genoa è stimolante. Piatek non può segnare in tutte le partite, ma fa sempre grandi prestazioni. Mi piace tanto come gioca. Continuerà a segna".

IL MOMENTO - "Il Genoa può fare male alle grandi squadre. Abbiamo un calendario difficile, ma abbiamo qualità importanti. Devo tenere conto delle partite ravvicinate anche se la squadra mi ha dato molte risposte positive. Abbiamo un calendario difficile, ma abbiamo qualità importanti".