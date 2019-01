Frosinone, Longo presenta la gara contro il Parma

<p>Alla vigilia della partita contro il Parma, <strong>Moreno Longo </strong>ha parlato in conferenza stampa: <em>"Dobbiamo lavorare sulla continuità, sarebbe troppo importante uscire da Parma con una prestazione positiva e magari con un ottimo risultato. Avevamo bisogno di una vittoria, c'era un pizzico di scoramento nella testa dei giocatori, adesso abbiamo maggior fiducia ma non dobbiamo fermarci ed andare avanti con le stesse motivazioni"</em>.</p> <p><strong>Il Parma</strong>:<em> "Affrontiamo un avversario difficile. Non dobbiamo dare al Parma la possibilità di sfruttare le ripartenze, loro lavorano sul tuo errore in fase di impostazione per poi attaccare a campo aperto con giocatori importanti, come Gervinho, Siligardi ma anche Ceravolo e Inglese, che ieri ha lavorato con la squadra. Bisognerà fare una partita matura. Il Parma non è una squadra offensiva perché difende sempre con dieci uomini dietro la linea del pallone. Noi dobbiamo lavorare bene in tutti i reparti, soprattutto in difesa con le marcature preventive. Il Parma non è solo Gervinho ma anche una difesa molti solida".</em></p> <p><strong>La formazione che scenderà in campo domani: </strong><em>" Molinaro è rientrato ed è a disposizioni ma Beghetto ha fatto bene contro la Spal. Ci teniamo questo dubbio. Maiello ha superato tutti i fastidi ma ragioniamo anche se inserire un giocatore di maggior dinamismo come Gori. Vediamo. Voglio dare continuità anche dal punto di vista tattico. Indisponibili Ardaiz e Hallfredsson". </em></p> <p><em>[tuttofrosinone.com]</em></p>