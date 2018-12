La Sampdoria ospita il Torino: una partita con vista Europa League

Oggi pomeriggio la Sampdoria riceverà il Torino per la 11esima giornata di Serie A. Una partita molto importante per le due squadre visto che si giocherà per vincere e continuare a sognare l'Europa.

Dopo la sconfitta contro il Milan di settimana scorsa ed il pareggio contro il Sassuolo, la Sampdoria ha l'obbligo di tornare a vincere. I blucerchiati sono settimi a quota 15 punti. Giampaolo ha recuperato molti uomini, tra cui Defrel e Murru: "Defrel e Murru sono disponibili“ ma ha dichiarato che sarà una partita complicata: "Non dobbiamo farci condizionare dal nome dell'avversario, tutte le partite sono difficili e per questo motivo gli atteggiamenti devono essere giusti".

Murru e Defrel probabilmente partiranno dalla panchina visto che non sono ancora al 100%. Saponara confermatissimo, con Caprari e Quagliarella a formare la coppia d'attacco.

Il Torino cercherà punti pesanti in una trasferta difficilissima per continuare la rincorsa all'Europa: "Devo dire che è un campo difficile, c’è tanto calore per una squadra così soprattutto quando gioca in casa. Ma questo non è decisivo" ha dichiarato Mazzarri che sa che giocherà contro una delle squadre più difficili di questo campionato, ma sa che la propria rosa è in costante crescita.

Il tecnico granata confermerà la stessa squadra vista contro la Fiorentina. 3-5-2, con Sirigu in porta, in attacco Iago Falque affiancherà Belotti con Zaza che va in panchina.

I CONVOCATI

Sampdoria

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Murru, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Kownacki, Quagliarella.

Torino

PORTIERI: ICHAZO, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: AINA, ANSALDI, BREMER, DE SILVESTRI, DJIDJI, IZZO, LYANCO, MORETTI, NKOULOU

CENTROCAMPISTI: BASELLI, BERENGUER, LUKIC, MEITE, PARIGINI, RINCON, SORIANO

ATTACCANTI: BELOTTI, EDERA, FALQUE, ZAZA

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Sala; Barreto, Ekdal, Praet; Saponara; Quagliarella, Caprari. Allenatore:Marco Giampaolo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ola Aina; Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri