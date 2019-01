Serie B: sorride il Palermo, frenano le altre big. Le piccole continuano ad arrancare

<p>E' tornato il <strong>Palermo</strong>. Dopo annate difficili, i rosanero sembrano pronti a scrivere altre pagine di storia. Contro il Cosenza, la capolista della Serie B conquista altri tre punti, vincendo grazie ai goal di Salvi e Puscas, sempre decisivo. Inutile per gli ospiti il momentaneo pari di Baclet. Brutto pari per l'<strong>Hellas Verona</strong>, fermata dalla Cremonese dell'ex Mandorlini, inspiegabilmente esonerato dai grigi. Gli <em>scaligeri </em>sbloccano la sfida con Caracciolo, facendosi rimontare però da Arini. Questa sera, invece, c'è grande attesa per <strong>Pescara-Lecce</strong>, match che potrebbe creare ancora più equilibrio in questa stagione di Lega B.</p> <p>Perde la <strong>Salernitana</strong>, sconfitta a Venezia da un goal di Domizzi. L'ex calciatore del Napoli frena i granata, che restano comunque nelle zone alte della classifica. Pari senza goal tra Padova e Cittadella: un punto che non serve a nessuno. Brutto stop casalingo del <strong>Benevento</strong>, che perde in casa e contro l'Ascoli. Coda illude i sanniti, i <em>picchi </em>tornano in auge grazie all'autogoal di Volta e la rete di Ninkovic. Emozioni e goal anche tra Foggia e <strong>Brescia</strong>: Mazzeo e Torregrossa animano il primo tempo, Gerbo e Tremolada fissano sul 2-2 il risultato. </p> <p>Nelle zone basse, è notte fonda per il <strong>Livorno</strong>, sconfitto 2-3 dal Perugia. Sotto a causa di un goal di Federico Melchiorri, gli amaranto si riscuotono a fine primo tempo grazie ad una doppietta di <em>Alino </em>Diamanti. Nella ripresa ci pensano però Verre e Vido a regalare un successo ad Alessandro Nesta. Pari con goal tra Carpi ed il nuovo <strong>Crotone</strong> di Oddo. Apre i giochi Molina, i <em>falconi </em>pareggiano però con Concas. </p> <p>DI SEGUITO I FINALI DI GIORNATA:<br /> 04.11. 21:00 Livorno Perugia 2 : 3<br /> 04.11. 15:00 Crotone Carpi 1 : 1<br /> 04.11. 15:00 Venezia Salernitana 1 : 0<br /> 03.11. 18:00 Benevento Ascoli 1 : 2<br /> 03.11. 15:00 Foggia Brescia 2 : 2<br /> 03.11. 15:00 Padova Cittadella 0 : 0<br /> 03.11. 15:00 Palermo Cosenza 2 : 1<br /> 02.11. 21:00 Verona Cremonese 1 : 1</p>