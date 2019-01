Udinese - Velazquez: "Siamo stati superiori all'Empoli, sono a posto con la coscienza

Mister Velazquez raccoglie un'altra sconfitta, quanto mai immeritata, ma che lo mette definitivamente sulla graticola. Lo scontro diretto con l'Empoli era fondamentale, ma l'Udinese, nonostante l'enorme mole di gioco creata, alla fine ha perso. Il tecnico a Udinews TV comunque è sereno.

Il risultato finale fa storcere la bocca, considerando che l'Udinese ha creato tantissime palle gol, senza riuscire però a concretizzare: "Abbiamo visto una partita con un'Udinese molto superiore rispetto all'Empoli dall'inizio alla fine. Con tante possibilità come oggi dovevamo vincere noi 0-5; ci sono state almeno dieci occasioni limpide per segnare. Abbiamo fatto una buona prestazione in entrambi i tempi e mi è piaciuta la reazione dei ragazzi. Abbiamo perso però e il calcio è così: mi dispiace molto per i tifosi e approfitto per ringraziarli del loro sostegno. Non era facile oggi arrivare alla gara dopo la sconfitta contro il Milan".

La posizione di mister Velazquez è quanto mai critica, ma il tecnico mantiene comunque la serenità, anche se Pradè, nonostante gli elogi, ha già preannunciato che qualche decisione verrà presa: "È sempre importante essere tranquilli nella vita. Penso che siamo in una situazione difficile anche a causa del calendario, dove abbiamo incontrato le big in casa e le squadre del nostro livello in trasferta; pertanto sono a posto con la coscienza".