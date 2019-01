Il Bologna vuole vincere contro la Fiorentina. Dopo un filotto tutt'altro che positivo, i felsinei sono pronti a tornare al successo, allontanandosi così dalla zona retrocessione. In casa, i rossoblu di Inzaghi proveranno a mettere alle strette i viola di Pioli, che lontano da Firenze non sempre hanno brillato. Per prepararsi al meglio, Inzaghi ha ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, valutando le condizioni di Blerim Dzemaili. Lo svizzero sembra aver definitivamente recuperato la migliore condizione ed Inzaghi starebbe pensando di lanciarlo nella mischia al posto di Poli. Anche in mediana non v'è certezza. Nagy, in goal con l'Ungheria, potrebbe infatti rifiatare e lasciare spazio a Pulgar.

Pochi dubbi nelle altre zone del campo. Davanti a Skorupski, il terzetto difensivo sarà formato da Calabresi, Danilo ed Helander. Krejci se la gioca con Orsolini, confermati Palacio e Santander in avanti. Mbaye a destra. Proprio Calabresi, intervenuto a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del momento della rosa: "Serve continuità nei giusti atteggiamenti - ha infatti detto il difensore - Battere la Fiorentina ci darebbe una forza diversa. Sarebbero più di tre punti" ha concluso il figlio dell'attore Paolo.

Sul mercato, Saputo e soci continuano a sondare il terreno. Il sogno resta sempre quello di Manolo Gabbiadini, grande ex attualmente in forza al Southampthon. Il classe '91 non ha escluso un suo ritorno in Serie A, il suo agente Pagliari ha però raffreddato gli animi. Per ora Manolo non si muoverà dall'Inghilterra salvo offerte clamorose. Che il Bologna, logicamente, non potrà attualmente far pervenire.