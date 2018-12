Mercato Milan: Leonardo ha tanti nomi sul taccuino e ha già chiuso una trattativa.

Lucas Paquetà è il primo acquisto del Milan della sessione invernale di calciomercato. Il brasiliano ha già salutato il Flamengo, la sua (ormai) ex squadra, recitando la celebre frase che la sua partenza “non sarà un addio ma un arrivederci” ringraziando il team per ciò che gli ha permesso di ottenere. Il 21enne approderà a Milano, pronto a mettersi in mostra in un palcoscenico di tutt’altra fattura e per far valere i soldi spesi per aggiungerlo alla rosa di Gattuso.

Sempre caldo e più concreto che mai il nome di Zlatan Ibrahimovic, che sembrerebbe essere stato definitivamente convinto dal contratto semestrale, che al Milan costerà intorno ai 2/3 milioni , e dalla possibilità di tornare in uno scenario calcistico decisamente più prestigioso di quello americano. Non risulterebbe dunque una questione economica, quanto professionale per il 37enne. Sarebbe indubbiamente un colpo eccezionale che potrebbe portare alle stelle il morale dei tifosi e stimolare ulteriormente i rossoneri a raggiungere gli obiettivi europei e per regalare a Ibra un finale degno della sua carriera. In tutto ciò, l’ex A.d. rossonero ha dichiarato di aver chiarito con Zlatan, dopo essere stato colpevole e consapevole di averlo “tradito” cedendolo esclusivamente per ragioni economiche al PSG sei anni or sono. Insomma, i requisiti per un epico ritorno ci sono tutti, non resta che aspettare i movimenti fra Leonardo, il giocatore e, ovviamente, il solito Mino Raiola.

Ibrahimovic e Paquetà non sono però gli unici due profili legati al mercato del Milan. Sulla lista dei potenziali acquisti compaiono anche Rodrigo De Paul, Cesc Fabregas e Gary Cahill. Il primo è l’esterno dell’Udinese, nonché il principale talento bianconero. L’argentino ex Valencia potrebbe arrivare a Milanello per rinforzare maggiormente il reparto offensivo del Diavolo, ma al contempo potrebbe dare il via libera a qualche suo collega che potrebbe finire oscurato dalla sua presenza.

Gli altri due calciatori (Fabregas e Cahill) appartengono entrambi al Chelsea di Maurizio Sarri. Non è una novità l’interesse del Milan per lo spagnolo. Il centrocampista ha il contratto in scadenza alla fine della stagione e darebbe sicuramente una grossa mano nel suo reparto, viste le assenze per infortuni di Biglia e Bonaventura. Il difensore inglese andrebbe ad allargare l’organico difensivo rossonero e sarebbe l’ennesimo membro inserito nell’asse Milano-Londra , che ha prodotto e continuerà a produrre diverse trattative.

Date queste premesse, non si può che prospettare un mercato intenso e pieno di colpi in casa Milan.