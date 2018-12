Serie B: il big match è Palermo-Benevento, impegno casalingo per il Foggia

E' una delle partite più emozionanti della stagione. Nella quattordicesima giornata di Lega B, si affrontano Palermo e Benevento, corazzate al centro di momenti differenti. I rosanero sono primi e vogliono mantenere la vetta, i sanniti quinti ma reduci da un momento altalenante. Difficile fare pronostici, sarà però un match tutto da vivere. Potrebbe approfittarne il Pescara. I biancazzurri se la vedranno infatti contro il Perugia. Una vittoria sarebbe un'ottima molla per il prosieguo della stagione. Vuole il terzo successo consecutivo, poi, il Lecce. I pugliesi saranno ospiti del Carpi, formazione che cercherà di vincere per allontanarsi dalle zone di bassa classifica.

Novanta minuti molto interessanti anche quelli tra Cittadella e Salernitana, formazioni entrambe in lotta per un posto nei playoff. I campani, fortissimi in casa, hanno peccato lontano dall'Arechi, motivo che dovrà spingerli a vincere per ottenere punti preziosi ed invertire il trend. Potrebbe vincere l'equilibrio tra Ascoli e Spezia, attualmente in salute e piazzate a centro classifica. I bianconeri vorranno punti per entrare nelle posizioni nobili, i liguri sognano un'altra annata da protagonisti. Deve darsi una scossa, invece, il Crotone di Massimo Oddo. Lontanissimi dai primi posti, i calabresi saranno ospiti della Cremonese di Rastelli, lontana parente di quella ammirata con Attilio Tesser. Il Crotone non può più fallire.

Novanta minuti sulla carta ardui, poi, quelli del fanalino di coda Livorno. Gli amaranto saranno infatti ospiti del Brescia, sorprendente formazione con tutte le carte in regola per fare bene. La neopromossa dovrà gettare il cuore oltre l'ostacolo. Può vincere invece il Foggia. Dopo quattro pareggi consecutivi, i rossoneri hanno voglia di fare punti in casa e contro un Venezia tutt'altro che domo. Ne vedremo delle belle. Vero e proprio aut-aut, infine, tra Cosenza e Padova. Le due formazioni sono rispettivamente quindicesima e sedicesima e, in caso di vittoria, potrebbero godersi una settimana relativamente tranquilla.