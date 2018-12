SPAL-Empoli, sfida salvezza al Mazza

La 14esima giornata di Serie A comincerà alle 15 a Ferrara nel nuovo Paolo Mazza. Di fronte i padroni di casa della Spal e l'Empoli, rigenerato dalla cura Iachini. I toscani infatti vengono da due vittorie casalinghe consecutive, l'ultima, contro l'Atalanta di Gasperini, rimontando dallo 0-2 al 3-2. Momento di forma diverso per gli uomini di Semplici: dopo la vittoria all'Olimpico con la Roma, sono arrivate infatti tre sconfitte (contro Frosinone, Lazio e nel turno precedente con la Juve) e un pareggio casalingo con il Cagliari.

Come dicevamo sarà il primo incrocio nella massima serie, mentre nei sei precedenti di B, l'Empoli ha vinto una volta sola. Sarà una partita fondamentale per la classifica, infatti la Spal ha 13 punti, l'Empoli appena uno in meno e chi farà risultato allungherà sul Bologna fermo a quota 11 e impegnato questa sera a Genova con la Samp.

Semplici recupera Vicari e probabilmente lo piazzerà al centro della difesa a tre tra Cionek e Felipe, favorito su Bonifazi. Sulle fasce agiranno Lazzari e uno tra Fares, rientrato in gruppo dopo un problema muscolare e in vantaggio su Costa. Regista sarà Schiattarella, davanti partiranno titolari Antenucci e Petagna, con Paloschi pronto a entrare a partita in corso.

Iachini per la seconda partita consecutiva preferirà La Gumina a Zajc e lo affiancherà a Caputo. In mezzo al campo ci saranno Krunic, Bennacer e Traorè, con Pasqual sulla fascia sinistra.

Queste le probabili formazioni:

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. All.: Semplici.

Empoli (5-3-2): Provedel; Di Lorenzo, Veseli, Silvestre, Maietta, Pasqual; Krunic, Bennacer, Traorè; La Gumina, Caputo. All.: Iachini.