Serie A - La Juventus imbattuta in trasferta fa visita alla Fiorentina

Questa sera la Juventus vola a Franchi per sfidare la Fiorentina (18.00). Una gara molto importante per entrambe le squadre che cercano il successo: da una parte i bianconeri vincendo scapperebbero ancora di più e metterebbero pressione alle inseguitrici. Dall'altra la viola vuole i tre punti per continuare la rincorsa verso l'Europa.

Juventus, fuori casa non perde mai

Quest'anno solare, fuori casa, la Juventus vanta 18 successi e zero k.o. (13 vittorie e 3 pareggi in Serie A con la Champions diventa 18-3 ndr). Oggi contro i viola la possibilità di allungare la striscia, ma attenzione a non sottovalutare la Fiorentina: ci vuole massima attenzione e soprattutto bisogna fare una grande partita dopo le fatiche di martedì in Champions.

Allegri conferma Cancelo e De Sciglio dal primo minuto e per il resto nessuna grande novità: fuori Pjanic e dentro Cuadrado, spazio a Bentancur.Bernardeschi, contro la sua ex squadra parte dalla panchina. Davanti confermato il trio delle meraviglie.

Juventus (4-3-1-2) - Szczesny; Joao Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Matuidi; Dybala; Cristiano Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri.

La Fiorentina pronta a fare lo sgambetto

I viola si trovano a 18 punti e necessitano di una vittoria per continuare la ricorsa verso l'Europa. Contro la Juventus non è facile visto che arriva al Franchi una delle squadre più forte d'Europa ma la banda di Pioli ci crede anche se è reduce da 5 pareggi consecutivi nelle ultime 5 giornate.

Pioli recupera capitan Pezzella in difesa, in avanti avanza Gerson nel tridente con Simeone e Chiesa. Pjaca, out a Bologna va in panchina contro la sua ex squadra

Fiorentina (4-3-3) - Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes; Gerson, Simeone, Chiesa. All.: Pioli.