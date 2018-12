Milan - Parma, le parole di Gattuso in conferenza stampa 

Alla vigilia della gara casalinga contro il Parma, Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa.

IL PARMA - "Se giochiamo come contro il Dudelange domani non si vince. E' una squadra che gioca su 38 metri. Sulle distanze è una squadra che si chiude, però poi quando riparte fanno paura. Dobbiamo farli correre quando abbiamo palla, ma fare attenzione a non sbagliare sulle loro ripartenze".

QUASI 60 000 MILA PERSONE A SAN SIRO - "Domani ci saranno quasi 60mila tifosi, per noi dev'essere motivo d'orgoglio. In questo momento la gente apprezza molto i sacrifici che sta facendo la nuova società e apprezza l'impegno che la squadra sta mettendo. Sull'impegno nessuno può dire nulla".

ANCORA SU DOMANI - "Domani serve una prestazione totalmente diversa. La cosa che mi fa ben sperare è che sul 2-1 ho visto facce diverse e che la mia squadra aveva capito che non poteva fare una figuraccia simile. Dobbiamo continuare con questa umiltà".

DICEMBRE MESE CHIAVE - "Bisogna fare meno danni possibile, riuscendo a fare più punti possibile e passando il turno di Europa League e poi vedremo. Pensiamo partita dopo partita e pensiamo a recuperare energie. E' vero che abbiamo subito tanti infortuni, ma vedo un gruppo che si è ricompattato nelle emergenze."

GAZIDIS - "Gazidis è un uomo di calcio, che ha portato l'Arsenal ad ottimi livelli come risultati sportivo-economici. Abbiamo pranzato insieme con lui, Leo e Paolo e ha visto l'allenamento. Ti affascina quando parla, lo ascolti volentieri".