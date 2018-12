Milan, contro il Parma vietato fallire. Fiducia a Mauri dal primo minuto

Il lunch match di questa giornata vedrà il Milan ospitare il Parma. I rossoneri, dopo il buon pareggio contro la Lazio, vorranno continuare la rincorsa verso il quarto posto ma attenzione a non sottovalutare i ducali. Infatti a dividere le squadre ci sono solo due punti con gli uomini di D’aversa, a sorpresa, sesti in classifica.

Emergenza infortuni, Abate schierato da centrale

Gattuso tornerà nuovamente al 4-3-3 con alcune novità visto anche l’emergenza in difesa. Difatti Abate verrà schierato nell’inedito ruolo di difensore centrale con Zapata, come terzini confermati Calabria e Rodriguez. Al centrocampo ecco l’altra novità: Mauri partirà dal primo minuto, difatti l’argentino ha conquistato la fiducia del tecnico dopo la buona prova in Europa League giovedì sera, con lui Kessie e Bakayoko. In attacco tridente con Cutrone (Higuain è ancora squalificato ndr), Suso e Calhanoglu.

Gattuso: “Bisogna fare meno danni possibile, riuscire a fare più punti possibile e passare il turno di Europa League, poi vedremo”.

Convocati

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Rodriguez, Simic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Brescianini, Kessie, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Suso

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Mauri; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A Milano per sorprendere ancora

Il Parma sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative e verrà a Milano con l'intento di stupire ancora. Un paio di dubbi per D'Aversa, soprattutto in attacco con Biabiany che troverà la maglia da ttiolare. Al centro conferma di Scozzarella come regista. Gobbi e Di Gaudio sono recuperati ma andranno in panchina. Out Munari, Sierralta e Dimarco.

D’aversa: “Mi fa molto piacere ritornare in quello stadio, ho passato sei anni al Milan. Ritrovo belle persone, ricordo ancora Gattuso che mi portava in giro a mangiare il pesce”.

Convocati

Portieri: Bagheria, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, B. Alves, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Deiola, Grassi, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Ciciretti, Di Gaudio, Gervinho, Inglese, Sprocati.

Parma (4-3-3): Sepe, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Stulac, Barillà, Biabiany, Inglese, Gervinho.