Milan Parma: le Formazioni Ufficiali. Sorpresa Josè Mauri nei rossoneri, Biabiany completa il tridente

Tra un'ora comincerà l'anticipo di Serie A delle 12:30 che vedrà come attrici protagoniste Milan e Parma. I rossoneri vorranno dare continuità e mettere in scena una bella prestazione come hanno fatto all'Olimpico contro la Lazio. I ducali, invece, si trovano al sesto posto in classifica e cercheranno di continuare il proprio sogno espugnando San Siro per la seconda volta in stagione dopo aver vinto 1-0 con l'Inter grazie al mancino di Dimarco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Mauri; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Grassi, Scozzarella, Barillà; Biabiany, Inglese, Gervinho.