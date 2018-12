Milan, a gennaio mercato da Champions League 

Dopo la vittoria in rimonta di ieri sera contro il Parma, il Milan ha conquistato il quarto posto in solitaria. Nonostante i tanti infortuni, i rossoneri stanno rimanendo attaccati al treno Champions League.

La società sa già che a gennaio dovrà ritornare sul mercato visto che alcuni giocatori non rientreranno proprio (come Bonaventura) o per altri ci vorrà ancora parecchi mesi (Biglia e Caldara). Già preso Lucas Paquetà, dovrebbero arrivare almeno altri due innesti a Milanello. Ieri Maldini ha provato a tracciare la linea dei prossimi mesi: "Abbiamo delle idee. Vogliamo fare di tutto per arrivare tra le prime quattro e se si potrà fare noi ci siamo, ma siamo comunque contenti di questa squadra. Anche chi è in scadenza sta dimostrando grande professionalità".

Dunque a gennaio verrà fatto un mercato da Champions. I nomi che sono stati fatti sono sempre quelli: Ibrahimovic che dovrà sistemare le cose con i Galaxy visto che è ancora sotto contratto. Poi c'è Fabregas che però, se vorrà venire al Milan, dovrà convincere il Chelsea a ridurre le pretese per cedere lo spagnolo subito visto che è in scadenza a giugno. Paredes, Denis Suarez rimarranno due alternative molto valide nel caso.

Ovviamente il Milan dovrà fare i conti con i paletti della Uefa e con le sanzione del fair play finanziario che arriveranno entro metà dicembre. Intanto la società ha scelto di aprire nuovamente la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, segno che il Milan farà un mercato importante per tornare in Champions League, sia per questioni di prestigio che economiche.