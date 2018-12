Napoli: le ultime in vista del match contro l'Atalanta

Vincere sarà l'unica cosa che conta. Una frase diventata mantra per i rivali della Juventus ma che potrebbe essere benissimo fatta propria dal Napoli, almeno per una sera. Dopo il 2-2 dell'Inter contro la Roma, i partenopei di Ancelotti hanno infatti la grande chance di staccare i nerazzurri e di portarsi ad otto punti dalla vetta. Tanti, considerando il cammino della Juventus, ma non troppi. Il campionato è ancora lungo ed Ancelotti lo sa. Per mantenere ancora vive le speranze scudetto bisognerà però battere l'Atalanta, che a Bergamo a spesso fatto male alle big, si veda il poker rifilato all'Inter due settimane fa. La Dea gioca un calcio aggressivo ed il Napoli dovrà limitare i danni, dimostrandosi perfetto in fase di copertura. Grande importanza avrà il centrocampo, dove gli azzurri dovranno subito imprimere la loro superiorità.

Niente turnover, dunque. Contro l'Atalanta sarà ancora il 4-42 a farla da protagonista, con Ancelotti pronto a schierare i migliori interpreti possibile. Davanti ad Ospina l'unico centrale certo è Koulibaly, con Maksimovic che dovrebbe affiancarlo. Raul Albiol proverà però a convincere il mister. Sulle fasce dovrebbero giocare Hisaj e Mario Rui. Nonostante l'ottimo stato di forma di Malcuit, Ancelotti starebbe pensando all'albanese per coprire meglio su Gomez. A centrocampo spazio ad Allan ed Hamsik, con Fabian Ruiz a sinistra. Ballottaggio tra Callejon e Zielinski, invece sull'alta fascia. In avanti dovrebbero giocare i fedelissimi Mertens ed Insigne. Non è da escludere però l'inserimento di Arkadiusz Milik.

I pezzi da novanta sono pronti a conquistare altri tre punti. L'Atalanta è infatti una rosa ritrovata e pronta a cancellare il beffardo 3-2 subito dall'Empoli nella scorsa giornata. Vincere contro di loro potrebbe essere una bella iniezione di fiducia, per il Napoli, che potrebbe così avviarsi verso una fase finale di girone d'andata molto più agevole. Già nella prossima giornata i partenopei osserveranno da spettatori il match tra Juventus ed Inter, certi di poter guadagnare a prescindere dal risultato. Prima del derby d'Italia, però, c'è un'Atalanta da battere e non sarà facile.