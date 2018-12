Coppa Italia - Bandinelli stende il Cittadella: il Benevento vince 1-0

Nel match valevole per il quarto turno della Coppa Italia il Benevento batte il Cittadella 1-0 qualificandosi per gli ottavi di finale dove troverà l'Inter. Patita bloccata sin dalle prime battute e decisa nell'ultimo quarto d'ora grazie al gol del neo entrato Bandinelli. Con questo successo, dunque, la squadra di Bucchi si qualifica per gli ottavi di finale dove incontrerà l'Inter.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per il Benevento con il tridente composto da Ricci, Coda e Buonaiuto mentre il Cittadella risponde col 4-3-1-2 con Siega a supporto del tandem offensivo composto da Scappini e Finotto.

Ritmi molto bassi sin dalle prime battute con il Cittadella che prova a fare la partita mentre il Benevento aspetta e riparte. Prima frazione avara di occasioni clamorose: al 5' gli ospiti si fanno vedere con Settembrini che calcia col destro dal limite ma Montipò non si fa sorprendere. Nel finale di tempo, invece, arriva il primo acuto della formazione sannita con Coda che, sugli sviluppi di un cross da sinistra colpisce di testa mandando largo.

La seconda frazione di gioco si apre con un'occasione per il Cittadella con Finotto che si libera bene e calcia col mancino ma l'estremo sannita risponde presente. La risposta del Benevento arriva al 56' ed è clamorosa perché Ricci si presenta davanti a Maniero ma gli calcia addosso. Dopo venti minuti cambi da entrambe le parti con Venturato che manda in campo Della Bernandina e Bussaglia per Ghiringhelli e Frare mentre Bucchi inserisce Bandinelli e Volpicelli per Cuccurullo e Nocerino.

La sfida non si schioda dallo 0-0 di partenza e a venti minuti dal termine i due allenatori cambiano ancora: nel Benevento dentro Asencio per Coda mentre nel Cittadella spazio a Malcore per Scappini. Al 77' si sblocca il match del Vigorito con Bandinelli che scambia con Asencio e col piatto destro insacca, 1-0. E' l'ultima emozione del match: il Benevento vince e passa il turno dove troverà l'Inter.