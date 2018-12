Milan, fattore Gattuso: solo Allegri  ha fatto più punti di lui nel 2018

Il Milan si gode il quarto posto in solitaria: da agosto a oggi non era mai successo. E' una sorta di miracolo viste le tante defezioni della rosa fra i tanti infortuni e la squalifica di Higuain per due giornate.

Ora i rossoneri hanno un passo molto migliore rispetto allo scorso anno. Come ha evidenziato la Gazzetta dello Sport il Diavolo ha cinque in più del 2017-18 dopo le prime 14 giornate. Solo Sassuolo (+9) e Juventus (+6) hanno fatto meglio, ma il Milan si è messo alle spalle le dirette concorrenti per la Champions: Inter (-7), Napoli (-6), Lazio (-8) e Roma (-14).

Tantissimi i meriti di Gattuso: dopo la doppia sconfitta contro l'Inter e Betis Siviglia, il tecnico ha toccato le giuste corde della propria rosa, ha tenuto unito il gruppo. La sua squadra ha incarnato lo spirito e le caratteristiche di "Ringhio", i rossoneri, partita dopo partita, stanno lottando con le unghie e con i denti per conquistare l'obiettivo stagionale cono lo stesso spirito combattivo del proprio allenatore.

In questi mesi Gattuso si è scoperto anche più duttile, cosa che non aveva quando puntava solamente al 4-3-3: il Milan è passato al 3-5-2 senza particolari difficoltà, anzi la manovra è anche migliorata. Inoltre le intuizioni che ha avuto nell'ultimo periodo a causa anche dei tanti infortuni come Abate schierato centrale di difesa con Zapata, oppure Josè Mauri mezzala, sono sempre azzeccate. Gattuso ha messo in campuna formazione migliore possibile con gli uomini a disposizione con i giocatori che stanno cercando di dare qualcosa in più.

Ora Ringhio avrà anche un altro compito importante: recuperare il migliore Higuain prima che arrivi Ibrahimovic. Adesso il Milan dovrà tenersela stretta questa posizione fino ad alcuni rinforzi.