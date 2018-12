Coppa Italia: il programma delle gare di oggi

La Coppa Italia è ufficialmente ricominciata. Dopo le sfide di ieri, anche questo mercoledì è pronto a offrirci tre sfide molto interessanti. La prima partita è Novara-Pisa, match che eleggerà la prossima avversaria della Lazio di Simone Inzaghi. Le due formazioni vivono momenti analoghi: il Pisa è settimo in Serie C a quota diciannove, tre lunghezze in meno per il Novara, reduce comunque da un positivo filotto di gare. Negli ultimi cinque incroci diretti, addirittura quattro i pareggi e solo una vittoria. A spuntarla è stato infatti il Pisa nel 2016. Quella sfida terminò 1-0 con goal di Lisuzzo, ex della gara.

Molto meno incerta, almeno sulla carta, la sfida tra Sassuolo e Catania. I neroverdi di De Zerbi sono alla loro seconda uscita nella competizione dopo il 5-1 alla Ternana, gli etnei già alla quarta. Como, Foggia ed Hellas le vittime illustri dei calabresi fino ad ora. Il Sassuolo è reduce da una prima parte di stagione eccellente, in Serie A, il Catania è invece quindo nel gruppo C di Serie C. L'ultimo incrocio diretto tra le due formazioni è datato addirittura 2014/15, quando le due formazioni militavano entrambe in Serie A. All'andata finì 0-0, al ritorno furono i neroverdi a vincere in casa per 3-1. Dopo il vantaggio etneo firmato da Berghessio, furono Zaza, Missiroli e Sansone a rimontare. Ora le forze in campo sono mutate, le due formazioni hanno però la stessa voglia di continuare nella competizione e di affrontare il Napoli.

Il match di cartello, in programma questa sera alle 20:45 sarà invece Chievo-Cagliari. Le due formazioni militano entrambe in Serie A e vivono momenti diversi. I clivensi hanno ripreso a fare punti grazie a Di Carlo dopo le negative avventure di D'Anna e Ventura e sono reduci da due pareggi contro Napoli e Lazio. I sardi, allenati dal grande ex Rolando Maran, sono tranquilli al tredicesimo posto. Nell'ultima sfida l'hanno spuntata i rossoblu per 2-1: Pavoletti e l'ex Castro aprirono le danze, inutile la rete di Stepinski. Chi vincerà questa sera affronterà l'Atalanta negli ottavi di finale.