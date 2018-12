Coppa Italia- Sassuolo soffre, ma batte Catania 2-1

Sassuolo contro Catania, ovvero una sfida davvero inedita tra due realtà della provincia. Il premio ottavi era un sogno per entrambe e l'idea di affrontare il super Napoli di Ancelotti occasione da sfruttare. I Neroverdi danno fiducia a Matri e al redivivo Locatelli, mentre siciliani con la voglia di mostrare prospetti interessanti dall'esperto Curiale e Baraye per arrivare al talento di Brodic.

CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo combattuto e giocato a viso aperto con il Sassuolo che crea reali pericoli e il Catania risponde in contropiede. Al nono, occasione per Matri che manca di poco il pallone. Un minuto prima, fuorigioco dell'attaccante ex Juve e Cagliari.

10' Catania pericoloso con Brodic di testa, ma palla sul fondo. Locatelli al dodicesimo prova dal limite, ma palla che va fuori largamente. Al 14' Sassuolo in vantaggio con Matri, il quale approfitta dell'errore di Silvestri in difesa, scarta portiere etneo e segna il gol. 22' Trotta controlla, tira, ma parata sicura del portiere ospite.

26' Curiale sbaglia un gol a porta vuota di testa, dopo una uscita a vuoto di Pegolo. 41' Catania pareggia con un gran diagonale di Brodic, inseritosi davvero bene in area di rigore dalla linea di fondo.

Nella ripresa, bella la squadra etnea che al 61' colpisce una traversa clamorosa con il super attivo Brodic. Sassuolo che controlla e all'80 trova il gol definitivo: Matri viene lanciato a rete, supera Pisseri che non trattiene, Locatelli rapace trova il pallone e insacca il vantaggio degli emiliani. Il Catania recrimina per un gol annullato a Marotta per un presunto fallo su Lemos, ma non riesce a sfondare ed esce a testa alta dal Mapei stadium. Sassuolo che si regala il Napoli e tiene la voglia di essere la grande rivelazione della stagione della Coppa Nazionale.

Nell'altra partita, il Novara batte 3-2 il Pisa e si regala lo scontro contro la Lazio in ottavi.